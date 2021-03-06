KADIKÖY'DE PSİKOLOG TARUK'U VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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KADIKÖY'DE PSİKOLOG TARUK'U VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

06.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:42
KADIKÖY'DE PSİKOLOG TARUK'U VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali Çağlar TINBEK, İstanbul DHAPsikolog Dr. Orhan Taruk, Kadıköy'de evinin bulunduğu sitenin sokağında eniştesi Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ali Çağlar TINBEK, İstanbul DHA

Psikolog Dr. Orhan Taruk, Kadıköy'de evinin bulunduğu sitenin sokağında eniştesi Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Dr. Taruk, siteye kaçarak hayatını kurtarırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Şahin A. Başakşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. Şahin A.'nın psikolog Dr. Orhan Taruk'tan bir konuda kendisine yardımcı olmasını istediği, olumsuz yanıt alınca Taruk'u vurduğu öğrenildi.

Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak'ta gece saat 03.30 sıralarında Psikolog Dr. Orhan Taruk silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Taruk, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Taruk'un halasının eşi olan Şahin A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahin A. Başakşehir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahin A.'nın psikolog Dr. Orhan Taruk'tan bir konuda kendisine yardımcı olmasını istediği, olumsuz yanıt alınca Taruk'u vurduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü: -----------------Şüphelinin karakola getirilişi

-Olaya ilişkin gece çekilen görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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