Kadıköy'de protokolde sosyal mesafe
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada korona virüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.
12.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:25
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada korona virüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.
Süper Lig'de 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında protokol tribünü sosyal mesafe kurallarına uydu. Mesafeli şekilde tribünlerde oturan yöneticiler maske kullanımına dikkat ederken, müsabakayı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.
(İHA)
Kaynak: İHA