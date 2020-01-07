Kadıköy'de polise silahlı saldırı (1)
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Kadıköy'de polise silahlı saldırı (1)

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı.

07.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:10
Kadıköy'de polise silahlı saldırı (1)

Ali Kerem BENGİ/ 'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada silahla ateş açarak polisi bacağından vurdu.

Olay, Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. 

 


Kaynak: DHA
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