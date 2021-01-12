Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
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Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı

12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:13
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı

KADIKÖY'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütüne karıştı, paralarını ve mücevherlerini bize getir' diyerek 70 yaşındaki Fatma Jale İ.'yi dolandırmaya çalışan Suriye uyruklu iki şüpheli suçüstü yakalandı.

KADIKÖY'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp  'Adınız terör örgütüne karıştı, paralarını ve mücevherlerini bize getir' diyerek 70 yaşındaki Fatma Jale İ.'yi dolandırmaya çalışan Suriye uyruklu iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kadıköy Bostancı'da 4 Aralık 2020 tarihinde meydana geldi. Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan Suriye uyruklu Mohammed Fadloun ile Abdulrahman Fadloun,  70 yaşındaki Fatma Jale İ.'yi telefonla aradı. Şüpheliler,  Fatma Jale İ.'ye 'Adınız terör örgütüne karıştı, banka hesapların terör örgütleri tarafından kullanılıyor, paralarını ve mücevherlerini bize getir, eğer paraların ve mücevherlerini bize teslim etmezsen başın belaya girecek' dedi. Dolandırıldığını anlayan Fatma Jale İ. hemen polise haber verdi. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri,  dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti.  Polislerle ortak hareket eden Fatma Jale İ. dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya gitti. Banka şubesine giden kadın, kendisini bekleyen veznedar görünümlü polis ekiplerinden aldığı 200 liralık sahte paralarla evine gitti. Polis ekipleri bina içerisinde de işçi ve temizlik görevlisi kılığında beklemeye başladı. Kısa süre sonra paraları almak için gelen Suriye uyruklu dolandırıcılar, kadından zarfı aldığı sırada işçi ve temizlik görevlisi kılığında bekleyen polis ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı
Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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