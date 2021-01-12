Kadıköy'de polis yaşlı kadını dolandırmaya çalışanları böyle yakaladı

KADIKÖY'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütüne karıştı, paralarını ve mücevherlerini bize getir' diyerek 70 yaşındaki Fatma Jale İ.'yi dolandırmaya çalışan Suriye uyruklu iki şüpheli suçüstü yakalandı.