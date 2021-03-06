Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
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Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı

06.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:35
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşürerek dilencilik ve seyyar satıcılık yapanlar polisten kaçamadı.

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşürerek dilencilik ve seyyar satıcılık yapanlar polisten kaçamadı. Polis ve seyyar satıcılar arasında ise kısa süreli kovalamaca yaşandı, yakalananlar haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunçayır D-100 Karayolu'nda kendi hayatlarını ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürüp trafiği aksatarak dilencilik ve seyyar satıcılık yapanları yakalamak için çalışma başlattı.  Polisleri gören seyyar satıcılar  kaçmaya başlarken polis ile aralarında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yol kenarında dilenenler ve seyyar satıcılar tek tek yakalanarak polis otosuna bindirildi. Yakalananlar işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken,  haklarında kabahatler kanunu uyarınca 6 kişiye kişi başı 136 lira olmak üzere toplam 816 lira para cezası kesildi. Seyyar satıcılık yapan küçük yaşta  2 çocuğun ailesine,  aile yükümlülüğünü yerine getirmemekten adli işlem yapıldı.


- İstanbul
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı
Kadıköy'de polis trafiği tehlikeye düşüren dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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