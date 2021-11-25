Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. Ekipler ayrıca bilgilendirmeler yaptığı ve cadde üzerinde bulunan dükkanlardaki çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

Kadıköy'de polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Kadıköy Bahariye Caddesinde caddeden geçen kadınlara uygulama hakkında bilgilendirmeler yaparak karanfil dağıttı. Aynı zamanda cadde üzerinde bulunan dükkanlarda çalışan kadınlara da karanfil ve broşür dağıtıldı. Kadınlar, şiddetin önlenmesi için yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiğini ifade ettiler.


Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi: Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım

Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi: Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım

 Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

 Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title