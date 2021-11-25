Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. Ekipler ayrıca bilgilendirmeler yaptığı ve cadde üzerinde bulunan dükkanlardaki çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

Kadıköy'de polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Kadıköy Bahariye Caddesinde caddeden geçen kadınlara uygulama hakkında bilgilendirmeler yaparak karanfil dağıttı. Aynı zamanda cadde üzerinde bulunan dükkanlarda çalışan kadınlara da karanfil ve broşür dağıtıldı. Kadınlar, şiddetin önlenmesi için yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiğini ifade ettiler.