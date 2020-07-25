KADIKÖY'DE PATATES YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
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KADIKÖY'DE PATATES YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI

Kadıköy'de patates yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

25.07.2020 21:24 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:32

Kadıköy'de patates yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D - 100 Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen patates yüklü 37 PF846 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aniden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki 71 AAH 115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan bir kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Panik haldeki akrabaları vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza nedeniyle D - 100 Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

KADIKÖY'DE PATATES YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI

Kaynak: DHA

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