Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı
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Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de park halindeki iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de park halindeki iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Evsen Sokak'ta bir binanın otoparkında park halindeki 34 CGK 078 ve 34 NP 2865 plakalı iki otomobilin yandığını gören çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, iki araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında zarar gören araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı
Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı
Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı
Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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