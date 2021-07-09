Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
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Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Bağdat Caddesi'nde otomobili ile 68 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağdat Caddesi'nde otomobili ile 68 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (68), otomobili ile çarparak yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Bülent K. işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan sürücü Bülent K, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliği çıkarıldı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bülent K'nın "yurt dışına çıkmamak" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Sürücü Bülent K'nın emniyetteki ifadesinde, cadde üzerinde sağ şeritte ilerlerken önündeki aracı sollamak amacıyla sinyal vermeden orta şeride geçtiğini, buradan da sol şeride geçmek isterken önüne bir kadının çıktığını, frene basmasına rağmen duramadığını ve kadına çarptığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Bülent K'nin kullandığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (68) çarpmıştı.

Kazada Güler B. savrulurken otomobil, park halindeki iki motosiklet ve kaldırımdaki banka, ardından bir ağaca çarparak durabilmişti.

Çevredekiler tarafından darbedilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü, olay yerinden kaçmış, çalışma başlatan polis ekipleri, bir süre sonra sürücüyü yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
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