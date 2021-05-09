Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy'de devrilen ağaç sokaktaki otomobilin üzerine düştü.

Kadıköy'de devrilen ağaç sokaktaki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi İklim Sokak'taki bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç sokağa doğru devrildi.

Devrilen ağaç, sokak üzerinde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kesti, belediye ekipleri de temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç