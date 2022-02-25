Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

KADIKÖY'DE İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'DE İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.  Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bengi Sümer, park halindeki otomobille yola çıkmak için manevra yaptı. Bu sırada Kadıköy-Fındıklı güzergahında çalışan İETT otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü kurtarılarak  sağlık ekiplerine verildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı gören Suat Behen  "Park halindeki sürücü yola çıktığı sırada panik yaptı herhalde otobüs çarptı. Sert bir çarpışma oldu, otomobilde sıkıştı " diye konuştuKaza nedeniyle kapanan caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Kadıköy, İETT, Güncel, Haberler

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