Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı
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Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı

Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de seyir halindeki araç sokaktan çıkan otomobil ile çarpışması sonucu takla attı.

Kadıköy'de seyir halindeki araç sokaktan çıkan otomobil ile çarpışması sonucu takla attı. Yaralılar, vatandaşlar ve esnafların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Kaza, saat 17: 40 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'nde meydana geldi. Gür Sokak'tan çıkan 34 DB 0562 plakalı Volkswagen marka otomobil Hızırbey Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TA 4245 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpma sonucunda Hızırbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil takla attı. Takla atan otomobil içerisinde olan anne ve küçük kızı vatandaşlar tarafından takla atan araçtan çıkarıldı. Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki hastaneye sevk edildi.

Kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde esnaflık yapan Serkan Baklacıoğlu, "İçeride çalışıyorduk, burada esnafız. Çok yüksek bir ses duyduk ve dışarı çıktık. Arabanın takla attığını gördük. İçeriden bir kız çocuğu çıktı annesiyle beraber. Ufak kız çocuğunun başında az bir kanama vardı ama şu an sağlık durumu iyi. Biz bu cadde için defalarca İBB'ye mail attık. En sonunda galiba burada birisi ölecek, ondan sonra buraya bir kasis yapacaklar. 2 tane 'dur' tabelası koydular buraya bunların haricinde bir şey yapılmadı." dedi.

(Metin Başar - Ömer Karaoğlu/İHA)

Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı
Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı
Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı
Kadıköy'de otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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