Kadıköy'de otobüslü bando takımı ile 23 Nisan kutlaması Kadıköy'de otobüslü bando takımı ile 23 Nisan kutlaması Bando takımı otobüsle sokakları gezerek çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı Kadıköy Belediyesi, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'otobüslü...

Kadıköy'de otobüslü bando takımı ile 23 Nisan kutlaması

Bando takımı otobüsle sokakları gezerek çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'otobüslü bando takımı'yla kutladı. Çocuklar evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak bando takımına eşlik ederken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklara müzik coşkusu yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı otobüslü bando takımı eşliğinde kutladı. Fenerbahçe, Kalamış ve Suadiye başta olmak üzere Kadıköy'ün bütün caddelerini otobüsle dolaşan bando takımı, çeşitli müzik ve marşları söyleyerek konser verdi. Evlerinde bulunan çocuklar ve aileleri de evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı sallayarak bando takımına eşlik etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, otobüsten çocukları selamlayarak bayramlarını kutladı. Ardından yüzlerce balon çocuklar için gözyüzüne bırakıldı.

Kaynak: İHA