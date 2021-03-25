Son dakika haberleri | Kadıköy'de oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 2 araçta hasar oluştu

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadıköy'de bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki bir oto galeriye, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahla ateş edip kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Galeride ve çevresinde incelemede bulunan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda, galeri önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç