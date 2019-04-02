Kadıköy'de Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

KADIKÖY, Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde 22: 30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi. Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti. Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna isabet kurşun isabet eden Vedat B. ile darp edilen G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti.

EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA