Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dağüstün'ün Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne aldıktan sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olay

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahne aldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Dağüsütün'ün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti
Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:01:00. #1.15#

title