Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dağüstün'ün Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne aldıktan sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olay

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahne aldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Dağüsütün'ün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu