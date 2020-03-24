Kadıköy'de online belediyeciliğin ilk konuğu Ekrem İmamoğlu oldu
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Kadıköy'de online belediyeciliğin ilk konuğu Ekrem İmamoğlu oldu

Kadıköy Belediyesi kültür, sağlık, eğitim hizmetlerini gün içerisinde Kadıköy Belediyesi'nin instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla sürdürüyor.

24.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:59
Kadıköy'de online belediyeciliğin ilk konuğu Ekrem İmamoğlu oldu

Kadıköy Belediyesi kültür, sağlık, eğitim hizmetlerini gün içerisinde Kadıköy Belediyesi'nin instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi'nin online olarak yaptığı yayınlarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ilk konuğu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ve Odabaşı vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaparak, gelecekte Kadıköy'de birlikte yürütecekleri projelerden bahsetti.

Mobil belediyeciliğin ardından online belediyecilik

Kadıköy Belediyesi, yeni korona virüs yayılımını engellemek amacıyla, yurttaşların kalabalık yerlerde bulunmaması ve toplu taşımayı kullanmaması için mahallelerde mobil belediyecilik hizmetlerini başlatmıştı. Her gün farklı mahallelerde konuşlanan mobil hizmet araçlarının ardından, Kadıköylülerin yalnız olmadığını, belediye hizmetlerinin sadece kamu binalarından değil teknoloji ile birlikte her platformdan yapılabildiğini göstermek amacıyla instagram üzerinden online belediyeciliği başlattı.

Ana okullarında online eğitim

Öte yandan Kadıköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşler de eğitimlerine online olarak devam ediyor. Öğretmenler öğrencileri ile online dersler eşliğinde buluşup, ders vermeyi sürdürüyor.

Evde spor, evde sağlık, evde sohbet

Evde kalma sürecinde vatandaşların sıkılmamaları ve belediyenin verdiği hizmetleri sürdürebilmesi için Kadıköy Belediyesi'nin spor antrenörleri her sabah canlı yayınla izleyenlerin karşısında oluyor. Kadıköy Belediyesi'nin sağlık müdürlüğüne bağlı olarak çalışan doktor ve alanında uzman personelleri de özellikle Covid-19 ve evde kalma sürecine ilişkin bilgilerini paylaşıyor, yurttaşların sorularını canlı yayında yanıtlıyor.

Online konserle yine birlikte

Kadıköy Belediyesi'nin sevilen kültür etkinliklerinin düzenlendiği Tarih, Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi(TESAK), Karikatür Evi, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiler de online'a taşındı. Akşam saatlerinde instagram üzerinden düzenlenen konserler de büyük ilgi görüyor. Radyo programcısı, müzik yazarı Artemis'in sunumuyla Hedonutopia, Selin Sümbültepe, Kamufle gibi müzisyenlerin konserleri de başladı. Programlar Kadıköy Belediyesi'nin resmi instagram hesabından takip edebilecek.

Odabaşı'nın konuğu İBB Başkanı İmamoğlu oldu

Kadıköy'ün online belediye konuklarından biri de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Obadaşı oldu. Instagram üzerinden evden bağlantı gerçekleştiren Odabaşı, önce vatandaşlarla sohbet etti, ardından canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlandı. Teknolojinin imkanları ile evden eve canlı yayın gerçekleştiren iki başkanın yayınını yaklaşık 200 bin kişi izledi.

'Birlikte başaracağız' mesajı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbette İBB Başkanı İmamoğlu, 'Hepimiz için tarihi bir sınav. Dünyayla beraber bir sınav veriyoruz. Gelecek için neleri konuşmamız gerektiğinin, akıldan bilimden uzaklaşmamamız gerektiğinin işareti bu. Dünyayı, şehirleri nasıl yöneteceğiz? Önemli bir sorumluluk bekliyor bizi. Eğitimi önceleyen, pozitif bilimlere inanarak, kabiliyetli çocuklarımızı gençlerimizi geleceğe hazırlayarak, yeni dönemde en çok söz sahibi olan toplumların başında gelmemiz gerekiyor' diye konuştu. Kadıköy'ün İstanbul'da 'ilk göz ağrısı' olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu sürecin ardından Kadıköy'de hızla yapılacaklardan da bahsetti. Hasanpaşa'da bulunan Gazhane binasının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen İmamoğlu, Salıpazarı ve Kurbağalıdere'deki sorunların çözülmek üzere olduğunun, Kadıköy rıhtım ve sahile ilişkin ise yarışma ile yeni düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. İstanbullulara evde kalma çağrısı yapan İmamoğlu, 'Bütün İstanbul'un bu sürece katkı sunması lazım. Birlikte başaracağız' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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