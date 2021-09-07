Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
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Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de geçtiğimiz gece bir grup genç önce sahilde oyun havası açarak doyasıya eğlendi, sonrasında ise birbirlerine saldırdı.

Kadıköy'de geçtiğimiz gece bir grup genç önce sahilde oyun havası açarak doyasıya eğlendi, sonrasında ise birbirlerine saldırdı. Gençlerin önce oynayıp sonrasında ise tekmeli yumruklu kavga ettiği anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gece Kadıköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç sahilde oyun havası açıp birlikte oyunlar oynadı. Gençler daha sonrasında ise bilinmeyen bir nedenle birbirlerine saldırdı. Dakikalarca doyasıya eğlenen gençlerin daha sonrasında ise tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Batuhan Toprak - Metin Başar/İHA)

Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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