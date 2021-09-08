Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim
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Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim Kadıköy'de, okulların açılması sonrası polis ekipleri tarafından okul çevresinde bulunan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirilirken, trafik denetimlerinde ise servis araçları durdurularak gerekli evrak ve kontroller gerçekleştirildi.

- Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim

İSTANBUL - Kadıköy'de, okulların açılması sonrası polis ekipleri tarafından okul çevresinde bulunan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirilirken, trafik denetimlerinde ise servis araçları durdurularak gerekli evrak ve kontroller gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Okul ve çevresinde bulunan iş yerleri ve servis araçlarının denetimi polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kadıköy'de gerçekleştirilen uygulamaya Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri katılım sağladı. Polis ekipleri bir ilkokul önünde bulunan parklar, metruk binalar, tütün ve alkol satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonlarında öğrencilerin korunmasına yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulama kapsamında servis araçları da denetlendi. Çocukların güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla okul servislerinde gerekli evrak ve kontroller gerçekleştirildi.

Öte yandan araç içerisindeki maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları kontrol edilirken öğrencilere korana virüs önlemleri hakkında bilgi içeren broşürler dağıtıldı.

Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim
Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim
Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim
Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim
Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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Kadıköy'de okul önlerinde 'tam kapsamlı' denetim - Haberler
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