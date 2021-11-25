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Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

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Son dakika haberleri: KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİMCengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların önünde denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların önünde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli yaya ve araçları durdurarak arama yaptı. Denetimler sırasında ehliyetsiz bir sürücüye ceza kesildi.

Kadıköy'de dün polis ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Denetim kapsamında Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi. Araçlar didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler okul önünde ve çevresinde şüpheli gördükleri yayaları da sorguladıktan sonra arama yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir araç sürücüsüne ehliyeti olmadığı için ceza kesildi.

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM

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