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Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetimİSTANBUL Kadıköy'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

İSTANBUL Kadıköy'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü yaparak sürücüleri uyaran polis ekipleri araç içi korona virüs önlemlerine ilişkin de hatırlatmalarda bulundu.

İstanbul'un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

Kadıköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim

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