Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Genel

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim Kadıköy'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

İSTANBUL - Kadıköy'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü yaparak sürücüleri uyaran polis ekipleri, araç içi korona virüs önlemlerine ilişkin de hatırlatmalarda bulundu.

İstanbul'un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlere ilişkin konuşan servis hostesi, "Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Araçlarımızda maske ve dezenfektan bulunduruyoruz. Yolculuk sırasında emniyet kemerine önem veriyoruz. Bir eksiğimiz yok" dedi.

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

Kadıköy'de öğrenci servis araçlarına denetim

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title