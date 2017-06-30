Kadıköy'de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya Destek Eylemi

KADIKÖY'de 200 kişi 114 gündür açlık grevinde olan akademisyenler, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için yürüdü.







Kadıköy'de bir grup, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilip, açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için destek eylemi düzenledi.



Nuriye Gülmen ve Semih Özakça çıkarılan KHK'lar ile kamudaki işlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Ankara'da eylem yapmış, açlık grevine başlamışlardı. Daha sonra gözaltına alınıp tutuklanan iki akademisyen için açlık grevlerinin 114'üncü gününde Kadıköy'de destek eylemi düzenlendi. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu üyelerinin olduğu 200 kişilik bir grup 19.30'da Süreyya Operası önünde toplandı.



Ellerinde "Nuriye ve Semih serbest bırakılsın, işlerine geri dönsünler" ile "Açlık grevi 100. gününde" pankartı taşıyan grup, "Nuriye, Semih yalnız değildir", "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne, direne kazanacağız" şeklinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş, Kalkedon Meydanı'nda son buldu. Daha sonra grup adına burada bir basın açıklaması okundu. Okunan açıklamanın ardından grup dağıldı.