Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Peki, Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

KADIKÖY'DE NERELERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

istanbul'da koronavirüsün yayılımını önlemek için, yarından itibaren trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. En çok aranan yerler arasında Kadıköy bulunmaktadır. Yasa Caddesi Körler Sok, Muvakkıthane Caddesi Yağlıkçı İsmail Sokak, Serasker Caddesi Güneşli Bahçe Sokak, Halitağa Caddesi, İmamata Sokak, Caferağa Mescidi Sokak, Dumlupınar Sokak, üzerlik Sokak, Pavlonya Sokak, Leylak Sokak.

KADIKÖY'DE SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER!