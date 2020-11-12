Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

12.11.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:24
Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Peki, Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak?

KADIKÖY'DE NERELERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

istanbul'da koronavirüsün yayılımını önlemek için, yarından itibaren trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. En çok aranan yerler arasında Kadıköy bulunmaktadır. Yasa Caddesi Körler Sok, Muvakkıthane Caddesi Yağlıkçı İsmail Sokak, Serasker Caddesi Güneşli Bahçe Sokak, Halitağa Caddesi, İmamata Sokak, Caferağa Mescidi Sokak, Dumlupınar Sokak, üzerlik Sokak, Pavlonya Sokak, Leylak Sokak.

KADIKÖY'DE SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER!

İlgili Haberler

Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasak? İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler?
Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasak? İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler?
Nerelerde sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?
Nerelerde sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?
Balıkesir sokakta sigara içmek yasaklandı mı, cezası nedir 2020? Balıkesir sigara yasağı nedir? Koronavirüs tedbirleri nelerdir?
Balıkesir sokakta sigara içmek yasaklandı mı, cezası nedir 2020? Balıkesir sigara yasağı nedir? Koronavirüs tedbirleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Haydar Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Aksum Acun Ilıcalı Timur Selçuk Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Medya Milli Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de nerelerde sigara içmek yasak? Kadıköy'ün nerelerinde sigara içek yasak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 19:31:04. #1.14#
title