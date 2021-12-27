KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU

KADIKÖY'DE Şener Birsöz İlkokulu Müdürü A.K.'nin 2 ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Okul önüne gelen veliler çocukları için tedirgin olduklarını söylediler.

Olay, 23 Aralık Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Burada öğrencileri darbetmeye devam etti. Okul müdürü A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti. Çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan A.K.'nin çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA DA GELEBİLİR"

"ÇOCUKLAR KORKUYOR"

"BÖYLE KİŞİLERİ BU OKULDA TUTMAMALARI LAZIM"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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