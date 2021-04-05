Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre Erol DEĞİRMENCİ / Kadıköy'de park halindeki motosiklette unutulan cep telefonu, sokakta yürürken fark eden iki kişi tarafından çalındı.

Erol DEĞİRMENCİ/ Kadıköy'de park halindeki motosiklette unutulan cep telefonu, sokakta yürürken fark eden iki kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Olay, Hasanpaşa Mahallesinde geçen cumartesi gecesi meydana geldi. Motosiklette unutulan cep telefonunu sokakta yürüyen iki kişi fark etti. Biri motosikletin ön kısmında unutulan cep telefonu alırken, ikili daha sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 


Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada
Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin İsmail Kartal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:56:34. #1.16#
title