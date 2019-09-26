Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada

26.09.2019 12:13

KADIKÖY'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntüler geçen pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde kaydedildi. Motosikletli bir kadın, yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek araçların arasında ilerledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girerek dans etmeye başlayan kadın sürücü, motosiklet üzerinde ayağa kalktı. Kadın sürücü daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

- İstanbul