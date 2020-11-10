Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
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Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi

10.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:50
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi

KADIKÖY Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı.

KADIKÖY Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi. Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı. Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi
Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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