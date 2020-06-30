KADIKÖY'DE "MARTI"DAN DÜŞEN KADIN YARALANDI
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KADIKÖY'DE "MARTI"DAN DÜŞEN KADIN YARALANDI

D100 Karayolu'nda bile "Martı" ile tehlikeli bir şekilde yolculuk yapanlar kameraya yansıdıHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,- KADIKÖY'de bindiği martıyla önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan kadın yere düşerek yaralandı.

KADIKÖY'DE
30.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:13

-D100 Karayolu'nda bile "Martı" ile tehlikeli bir şekilde yolculuk yapanlar kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,- KADIKÖY'de bindiği martıyla önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan kadın yere düşerek yaralandı. 

'Martı' olarak bilinen elektrikli scooterler İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde kullanılıyor. İstanbul'da son dönemde bazı bölgelerde martıların yoğunluğu dikkat çekiyor. Martı için belirlenen bir yol bulunmuyor. Araçların ilerlediği trafikte martı kullananlar olduğu gibi kaldırımda yayaların arasından martı ile geçenler de oluyor. Kurallara göre tek kişinin binmesi gereken martıda iki kişinin de seyahat ettiği görülüyor. Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Telefon uygulamasıyla kiralanan martıların üzerinde kurallar yazsa da bu kurallara uyulmuyor. Bazı kuralları olsa da isteyen herkesin rahatlıkla kullanabildiği martılar zaman zaman trafikte tehlike oluşturuyor. Bazı martı sürücüleri trafikte hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor.

DÜŞEREK YARALANDI

Kadıköy'de martıya binen bir kadın, iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca yere düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

"TRAFİK DE ÇOK KARŞILAŞIYORUZ"Kadıköy'de kazanın meydana geldiği sokakta bulunan taksi durağındaki sürücüler martılara araç trafiğinin olduğu yollarda çok karşılaştıklarını söyledi. Taksi şoförü Yusuf Çolak "Martı kullanan arkadaşlarımız genellikle gençler. Araçların arasında sağlıklı bir şeklide ilerlemiyorlar. Bir eğitimi var mı kullananların onu da bilmiyorum. Her yerde karşımıza çıkabiliyor. O nedenle güvenli bulmuyorum. Daha önce Beşiktaş'ta bir kaza olmuştu. Rahat davranıyorlar. Özel yollar olsa onlar için daha iyi olur. Bizler içinde tehlike arz ediyorlar. Zaman zaman iki kişi biniyorlar" dedi. Fahri Özsoy "Maalesef yol ortasında gidiyorlar. Hiç güvenli değil, tehlikeli yolculuk yapıyorlar. Özel bir yolları da yok. Bilinçli de değiller. Ben taksi sürücüsü olarak güvenli bulmuyorum" diye konuştu.

MARTI İLE D-100 DE İLERLEDİ

Martıya binen bir kişi Maltepe D-100 karayolunda araçların arasında ilerlerken DHA kamerası tarafından görüntülendi. Martıyı kullanan kişi bir süre emniyet şeridinde yoluna devam etti. Başka bir tehlikeli yolculuk görüntüsünde ise bir kadının önünde küçük bir çocuklar martıyla yolculuk yaptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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