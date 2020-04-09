Kadıköy'de marketin çatısının alevlere teslim olduğu anlar kamerada Kadıköy'de marketin çatısının alevlere teslim olduğu anlar kamerada Kadıköy'de bir marketin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy'de marketin çatısının alevlere teslim olduğu anlar kamerada İSTANBUL - Kadıköy'de bir marketin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Market çalışanları kendilerini dışarı atarken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Çatının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy Göztepe Libadiye Caddesi üzerinde bulunan bir marketin çatısında iddiaya göre saat 17.00 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle panikleyen market çalışanları kendilerini dışarı atarken çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerin gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Marketin çatısının yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde marketin çatısı yanıyor, çevreye alevler ve dumanlar yayılıyor. Kaynak: İHA