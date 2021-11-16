Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı

Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen kişi hız treni tur atarken trenden düşerek yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen kişi hız treni tur atarken trenden düşerek yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bostancı'da bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü. Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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