Kadıköy'de lüks cip yan yattı
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Kadıköy'de lüks cip yan yattı

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:06
Kadıköy'de lüks cip yan yattı

Kadıköy'de ara yola girmek isteyen lüks cip, hızın etkisiyle direğe çarpıp yan yattı.

Kadıköy'de ara yola girmek isteyen lüks cip, hızın etkisiyle direğe çarpıp yan yattı. Aracın içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Olay, saat 14.00'de Bağdat Caddesi 126. Sokak'ta Meral A. yönetimindeki 34 PIM 26 plakalı Land Rover marka lüks araç viraja hızlı girdi. Hızın etkisi ile virajı alamayan araç, yolun kenarındaki direğe çarpıp yan yattı. Vatandaşlar, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkardı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, itfaiye ekipleri yan yatan aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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