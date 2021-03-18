Kadıköy'de lüks cip yan yattı
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Kadıköy'de lüks cip yan yattı

18.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:01

Kadıköy'de lüks cip yan yattı Kadıköy'de lüks cipi ile seyir halindeyken ara yola girmek isteyen araç şoförü hızın etkisiyle önce direğe çaptı.

Kadıköy'de lüks cip yan yattı

İSTANBUL - Kadıköy'de lüks cipi ile seyir halindeyken ara yola girmek isteyen araç şoförü hızın etkisiyle önce direğe çaptı. Sonra aracı yan yattı, aracın içinde sıkışan kadın şoför çevredekilerin müdahalesi ile aracın içinden çıkarıldı.

Olay 14.00 da Bağdat Caddesi 126 numaralı Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Meral Akçalı yönetiminde ki 34 PIM 26 plakalı Land Rover markalı lüks araç viraja hızlı girdi. Hızının etkisi ile virajı alamayan araç önce yolun kenarındaki direğe çarptı saha sonra yan yattı. Vatandaşların sıkışan sürücüyü müdahale ederek araç içinden çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yan yatan aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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