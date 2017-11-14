Kadıköy'de Lüks Bir Otomobil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu

Kadıköy'de lüks bir otomobil içerisinde erkek cesedi bulundu



İSTANBUL - Kadıköy'de lüks bir otomobilin içerisinde 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Polisim olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonunda otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.