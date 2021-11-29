KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ - Haberler
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KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, otomobilin üzerine düştü.

İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, otomobilin üzerine düştü.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kozyatağı Mahallesi'nde 10 katlı binanın otoparkında park halinde olan otomobilin üzerine ağaç devrildi. Büyük gürültüyle otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Otomobilin kapısında hasar oluştu. Otomobilin sahibi Ezgi Özkılıç Ben görmedim. Devrilen ağacın çürük olduğunu söylediler. Aracım da hasar var sadece dedi

KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

KADIKÖY'DE LODOSUN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

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