Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Haberler
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Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de geceden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de geceden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

Kentte, dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

19 Mayıs Mahallesi Güneşli Sokak'ta bir ağaç ve aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aydınlatma direğindeki elektriğin kesilmesinin ardından devrilen ağaç ve direği sokaktan kaldırdı.

Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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