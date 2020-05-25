Kadıköy'de kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
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Kadıköy'de kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de motosikletli kuryeyle tartışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirdi.

Kadıköy'de kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
25.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:13

Kadıköy'de motosikletli kuryeyle tartışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.

Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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