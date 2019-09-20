Kadıköy'de 'küresel iklim grevi'ne destek
DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.
DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.
Gruplar, iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplandı.
Gruplar sloganlar attı pankartlar açtı. Kadıköy İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüş Yoğurtçu Parkı'nda son buldu.