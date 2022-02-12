Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 5 taksi sürücüsüne toplamda 980 TL cezai işlem uygulandı.

Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim yapan trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

Gerçekleştirilen denetimde trafik levha ve işaretlerine uymamak, fazla yolcu almak, emniyet kemeri takmamak ve yolcu indirme-bindirme kurallarını ihlal etmekten 5 ticari taksi sürücüsüne toplam 980 TL idari para cezası kesildi.

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim... Kural ihlali yapan taksicilere ceza 980 TL cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title