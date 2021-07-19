Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi Kadıköy'de park halindeki 2 araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.

Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Kadıköy'de park halindeki 2 araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kadıköy'de Göztepe Mahallesi Evsen sokak üzerinde 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın otoparkında park halinde bulunan 2 araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 2 aracı söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede tüm bulgulara yönelik araştırma yaparken, polis bölgede geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor