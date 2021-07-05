Kadıköy'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde cadde üzerinde ve çevre sokaklara park eden araçlardan ücret talep eden, "değnekçi" diye tabir edilen kişilere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Tabip D'yi yakaladı.

"Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli, Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı