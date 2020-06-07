Kadıköy'de koronavirüsü hiçe saydılar, sahilde göbek atıp eğlendiler
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Kadıköy'de koronavirüsü hiçe saydılar, sahilde göbek atıp eğlendiler

KADIKÖY Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırmadan eğlendi.

Kadıköy'de koronavirüsü hiçe saydılar, sahilde göbek atıp eğlendiler
07.06.2020 04:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:15
KADIKÖY Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırmadan eğlendi. Müzik eşliğinde göbek atan eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı maske takmayı unuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüntülere tepki gösterdi.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından gece saatlerinde yüzlerce genç, Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, maske takmayı unuttu.  Bazı gençler, sahile masa kurarak çeşitli oyunlar oynadı. Caddebostan Sahili'nde yaşananlar havadan da görüntülendi. 

"HADDİNDEN FAZLA KALABALIK"

Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili'ne vakit geçiren Burak Oltulu, "Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Bu hafta sokağa çıkma yasağı olabilirdi ama insanlar da çok sıkıldı. Motive olma açısından iyi oldu  diye düşünüyorum. Normal şartlarda yasak devam etse daha iyi olurdu. Şuanda ortamda gençler var. Akşamdan beri buradalar. Ben geleli yarım saat oldu. Bazı insanlarda maske yok. Caddede birkaç görevli memur gördüm denetim yapıyorlar ama yetersiz kaldıklarını gözlemledim" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamalıydı, esnaf zor durumdaydı ama denetimler de yapılmalıydı. Zaten işe gidiyoruz.  Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız" diye konuştu. 

BAKAN KOCA'DAN TEPKİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladıö Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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