KADIKÖY'DE KORONAVİRÜSE KARŞI MENÜLERDE KAREKOD ÖNLEMİ Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla restoran ve kafelerde çeşitli önlemler alındı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla restoran ve kafelerde çeşitli önlemler alındı. Bazı restoranlarda, gerekli hijyen kurallarının uygulanmasının yanı sıra menüler de dijital ortama aktarıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapanan restoran ve kafeler uzun bir aradan sonra tekrar açıldı. Normalleşme sürecinde hizmete devam etmeye başlayan işletmeler, gerekli hijyen kurallarına uyarak müşterilerini ağırlamaya başladı. Kadıköy'ün en işlek noktalarından biri olan İskele Sokak'ta bulunan bir restoranda, insanların dış ortamla temasını en aza indirebilmek için menüler dijital ortama aktarıldı. Müşteriler, akıllı telefonlarının kameralarına okuttukları karekod ile çıkan menüden istediklerini sipariş edebiliyor.

Menülerinde karekod uygulamasını kullanan restoran müdürü Oytun Çelik, işletmelerinde aldıkları önlemlerle ilgili, "Yeni normalleşmeye biz de zorunlu olarak ayak uydurduk. Herkes gibi biz de alışmaya çalışıyoruz. Tüm kuralları titizlikle uygulamaya çalışıyoruz. Personellerimizden tutun da müşterilerimizin uyması gereken kurallara kadar hepsini uyguluyoruz. Onun dışında içeride gerekli mesafelerde masa aralıkları, sandalye aralıkları, hijyen ürünleri ve dezenfektanlar var. Hepsi Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu mevcut kurallara göre yapıldı. Gelen misafirlerimize hizmet ettiğimiz tüm ürünler tek kullanımlık olmakla beraber, bütün masalarımız her seferinde tek kullanımlık bezlerle ve dezenfektanla temizleniyor. Bütün personelimiz maske ve siperlik takarak hizmet veriyor. Müşterilerin hepsinin ateşleri ölçülüyor. Maskeleri olup olmadığı soruluyor. Maskeleri yoksa kendilerine maske taktim ediyoruz" dedi.

Çelik konuşmasına, "Dokunulmaması için menülerimizi kaldırdık. Normalleşmeye uyum sağlayacak şekilde dijital bir menüye, karekod sistemine geçiş yaptık. Masalarında bulunan karekodları okutarak telefonlarından kendileri hem ürünlere ulaşıyorlar hem bizleri değerlendiriyorlar. Yeni normalleşme kurallarında 'temiz bir yerde miyiz, değil miyiz?' gibi anketler yapıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Müşteriler de kendi sağlıklarını düşünüyorlar. Hepimiz için koyulan kurallar bunlar. Hepimiz uymakla mükellefiz. Belki zorlanıyoruz alışmakta ama 'evde kalmaktan iyidir' diye düşünüyorum. Herkes en azından normal hayatına yeni kurallarla devam ediyor. Bence iki taraf da mutludur diye düşünüyorum" diye devam etti.

Restoranda oturan bir kişi ise, "Kesinlikle daha iyi oldu. En azından temas yok. Herkesin ellediği şeyi ben ellemiyorum. Ben bu konuda çok memnunum. Burada böyle bir uygulama var ama tüm mekanlarda bu uygulama olsa tabii ki daha mutlu oluruz. En azından kendimizi daha güvende hissederiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA