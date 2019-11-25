25.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:15

Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Zincirleme kazada otobüs, minibüs ve servis aracı birbirine girdi

İSTANBUL - Kadıköy'de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ'ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA