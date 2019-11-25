Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı
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Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Kadıköy'de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı.

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:17
Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

'de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit 'ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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