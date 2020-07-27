Kadıköy'de korkutan yangın BOSTANCI'da 7 katlı bir binanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BOSTANCI'da 7 katlı bir binanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev sahibi yaralandı.

Yangın, saat 15.00 sularında Kadıköy Bostancı'da Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde, 7 katlı binanın 5'ci katındaki mutfakta çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri hemen binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlere müdahale eden daire sakini Yılmaz Pamuktan'ın eli ve ayakları yanarak yaralandı. Sağlık ekipleri Pamuktan'ı ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA