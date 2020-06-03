Kadıköy'de korkunç cinayet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy'de korkunç cinayet

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

Kadıköy'de korkunç cinayet
03.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:42

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kozyatağı Toktaş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu T.M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Özbek eşi N.M.'yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli T.M., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Daireye giren sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hakan Kaytan isimli bir mahalle esnafı, ölen kadını ve şüpheliyi tanımadığını söyleyerek, "Polisler geldi. Ne oluyor diye baktık biz de. Bunlar bir iş yerinde çalışıyorlar. 'Karısını öldürdü' diyorlar. Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Kavga sesi de duymadık. Sessiz, sakinlerdi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Birce Akalay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Ozan Kabak Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kadıköy'de korkunç cinayet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:45:32. #1.15#
title