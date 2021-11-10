Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip yol ayırımındaki bariyerlere çarptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de kontrolden çıkan cip yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Cipin sürücüsü hafif yaralanırken araçta ağır hasar meydana geldi. Kaza, Kadıköy Atatürk Caddesinde 18.40 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesinde Ataşehir yönüne seyir halinde olan 34 RFA 39 plakalı Volkswagen marka Sarper Barki kontrolündeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bağlantı yoluna savrulan cipin sürücüsü Sarper Berki hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Ataşehir Bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapandı. Kaza yapan cip hurdaya döndü.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

 Son dakika haberi... (Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Tuzla'da kaza: Baba ile oğlu öldü 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... (Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Tuzla'da kaza: Baba ile oğlu öldü 3 kişi yaralandı

 TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title