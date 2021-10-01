KADIKÖY'DE KONTROL İÇİN İNDİ; BETON MİKSERİ VE OTOMOBİLİN ARASINDA SIKIŞTI

KADIKÖY'de sokakta ilerlemekte güçlük çeken beton mikseri sürücüsü, park halindeki otomobili kontrol etmek için indiğinde beton mikseri ile otomobil arasına sıkıştı. Olayda hafif yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı. Olay, sabah saat 09.00'da Erenköy Mahallesi Nimet Ekşioğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobillerin bulunduğu sokakta güçlükle ilerleyen beton mikseri, bir ara yola sığmayınca kaldırıma çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu arada mikserin, otomobile temas edip etmediğini kontrol etmek için inen sürücü, beton mikserinin kayması ile birlikte otomobil ile beton mikserinin arasına sıkıştı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Olayı gören Çiğdem Uysal, "Aracı kontrol etmek için inmiş. Sonra da araya sıkışmış. Adamı itfaiye kurtardı" dedi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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