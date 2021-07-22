Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı
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Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı

Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy Belediyesinin başlattığı kurban eti bağış kampanyasına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadıköy Belediyesinin başlattığı kurban eti bağış kampanyasına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bugüne kadar ilçedeki ihtiyaç sahibi 103 aileye kurban eti ulaştırıldı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü kampanyaya, hayırseverler toplam 350 kiloluk et bağışında bulundu.

Müdürlük, alan taraması sonucu tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere hazırladıkları paketleri ulaştırıyor. Paketlerde, domates, salça ve pirinç gibi gıda maddeleri de yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi İDEA'ya bayram süresi boyunca, 10.00-16.00 saatleri arasında bağışlar teslim edilebilecek. İsteyen vatandaşlar ise belediyenin "444 55 22" çağrı merkezinden kayıt oluşturarak, kurban eti bağışlarının adresten teslim alınmasını sağlayabilecek.

Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı
Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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Kadıköy'de kurban eti bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi 103 aileye ulaşıldı - Haberler
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